Parce que le chili s’est réveillé et n’est pas prêt à aller se pieuter !

Mis a jour : le samedi 25 janvier 2020 à 13:37

Mot-clefs: révoltes

Lieux: ailleurs comme ici











Vu l’urgence et le coté imprévisible de la situation, ce bel embrasement, la volonté de participer à la diffusion d’informations, d’aider à visibiliser le contenu régulièrement amené à être censuré/supprimé par l’état chilien, les mort.e.s, cas de tortures, viols, le couvre-feu ajouté au flippe pour les kompas là bas, bah ça a fait que cette page a paru utile. Et on ne va pas se leurrer, ce sera pt’être le sujet d’un article mais comme il y a déjà dix ans pendant les révoltes du « Printemps Arabe » ou en france pour les « gilets jaunes » les gens qui occupent la rue ou restent à la casa utilisent énooooooormément ce réseaux pour communiquer, faire tourner des vidéos, parler des disparu.es, se filer des rencards publiques, partager à balle de documents et d’infos instantanées avec tout le bon et la merde que ça amène. De plus et pour rappel, ce que demandent depuis le début les kompas de là-bas, c’est principalement de la solidarité concrète, de la diffusion d’infos et que vive le bordel.

L’idée de cette page c’est qu’elle soit un relai d’informations entre cette révolte diffuse qui dure depuis déjà 3 mois au chili et la france, l’europe, le reste du monde, de l’univers.

C’est qu’on y retrouve des récits de faits concrets (manifs, rendus de procès, nombres de blessé.e.s/d’arrêté.e.s, actions de solidarités…) et aussi des articles plus spécifiques (techniques – moyens mis en œuvres par les flics et leur sale taf de répression, infos sur la merde que dit/fait Pinera, explication des nouveaux textes de lois, fonctionnement de la tôle, des témoignages de compas, le processus concernant la nouvelle constitution … ) et à balle de photos et de vidéos ( parce que ça file la pêche, c’est simple et que en général ya peu besoin de traduire) évidemment on fera gaffe à n’attirer d’ennuis à personne.

Les textes/infos sont principalement en espagnol et aussi en francais quand ya le temps d’écrire ou de traduire mais c’est ouvert à d’autres langues. On est plutôt chouette, on te facilite la vie on tente de faire une pré-selection de ce qu’on estime « important » à savoir pour capter les enjeux. Parce que comme à chaque lutte, guerre ou révolte qui éclate, on en parle au début et après on s’habitue ou on se dit qu’on n’a qu’à laisser ce « sujet » à un crew de spécialistes et se concentrer sur ce qui se passe dans « notre » pays, bah non, ya pas moyen qu’il y aie de la place pour une sorte de relan puant de nationalisme, ça fait évidemment sens d’agir où on vie mais mettons aussi de l’énergie à faire exister une solidarité internationale.

Si ce texte est écrit c’est aussi pour te dire que :

Tu peux accéder à cette fameuse page sans avoir de compte sur facebook , ya juste un gros bandeau qui reste en bas de ton écran pour te pousser à t’inscrire c’est relou mais tu peux tout voir.

, ya juste un gros bandeau qui reste en bas de ton écran pour te pousser à t’inscrire c’est relou mais tu peux tout voir. En gros, on n’est pas pour l’existence des états, du capitalisme et de tout type d’oppression, on part donc sur des bonnes bases anti autoritaires. On se passe aussi des délires complotistes et autre merde du genre. Ceci étant dit, tu es lx bienvenu pour publier du contenu. Bon, pour ça, faut avoir un compte facebook certes MAIS tu peux aussi envoyer tes articles, lien ou autre docu sur ce mail : nituyaniyuta@riseup.net on se charge de les poster/diffuser sur la page.

Bon, pour ça, faut avoir un compte facebook certes MAIS tu peux aussi envoyer tes articles, lien ou autre docu sur ce mail : on se charge de les poster/diffuser sur la page. Si t’as des connaissances et le temps de créer un blog, page internet ou un machin bidule truc sur lequel il est aisé de publier afin d’éviter de passer par un réseau social, hésite pas à faire signe on prend !

¡Ici comme ailleurs que vivent les révoltes et que crament les prisons !



Ni tuya ni yuta.