Milan – Le squat Branca résiste encore ! 2 compas sur le toit

Flics



Digos boia - Digos bourreau



Toit

Malgré le froid et les tentatives des keufs de mettre fin à la résistance, cela fait plus de 30 heures que 2 compas sont sur le toit et déterminés à y rester le plus longtemps possible.

Des personnes solidaires sont présentes sur la place en face du bâtiment et ont l'intention de ne pas les laisser seuls. Musique, mises à jour sur la situation, propositions, « presa bene ». Qui veut passer en solidarité est bienvenue.

La seconde nuit s'annonce longue mais les compas vont bien, sont motivés.

La fausse paix sociale que beppe sala (maire de Milan) voudrait instaurer dans la ville-vitrine, métropole de la mode, du design et de la gentrification (en particulier dans un quartier comme Bovisa où a lieu l'expulsion) ne sera jamais possible tant qu'il y aura des personnes non disposées à se soumettre au compromis social.

Hier comme aujourd'hui, toujours sur les toits, toujours contre l'état, les capitalistes et les exploiteurs.

Brancaleone resiste!

Pour les infos directement en italien : roundrobin.info

