Nazis dans le bateau : les identitaires taclés en cassation

Mot-clefs: antifascisme

La Cour de cassation a rendu sa décision. Le 7 janvier 2020, elle a cassé le jugement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui condamnait Yannis Youlountas pour injures publiques envers des militants identitaires.

En cause: l’utilisation des termes « nazis » et « nazillons » sur le blog du réalisateur et militant libertaire pour qualifier les militant-e-s identitaires d’extrême droite.