Semaine antinucléaire à Bure (du 20 au 26 avril)

Mis a jour : le mardi 14 janvier 2020 à 18:03

Mot-clefs: Ecologie nucléaire

Lieux: Bure meuse



Du 20 au 26 avril se tiendra à la Maison de Résistance à Bure, une semaine sur l’histoire et les pratiques des luttes antinucléaires. 7 jours de discussions, d’ateliers, de conférences et d’échanges sur l’histoire de nos luttes et surtout l’histoire de nos pratiques de luttes. Quelles stratégies ont été pensées et mises en œuvre par le passé, quelles techniques d’actions ont existé, ont-elles été victorieuses ou non et dans quel contexte politique et répressif ? On parlera des luttes contre l’implantation des centrales dans les années 70-80, des mouvements contre les transports radioactifs, des luttes des travailleur.ses du nucléaire, des décennies de résistance contre l’ANDRA et sa poubelle nucléaire. Ce sera donc aussi l’occasion de faire un point pour parler de nucléaire : où on en est le projet Cigéo, l’extractivisme et le colonialisme d’Orano au Niger, au Kazaksthan, etc.





Au regard de toute cette histoire, nous tâcherons de penser le présent et nos actions futures. S’inspirer du passé pour penser le futur, voilà de quoi nous donner de la force face à un état nucléaire écrasant.

En plus des discussions et débats, on prévoit des balades, de la radio, des ateliers, des expositions et bien d’autres choses. Ramenez vos propositions, il y aura aussi des créneaux de libre. Le programme n’est pas encore terminé, on vous en dira plus très bientôt. Mais parlez en déjà largement autour de vous. On prévoit un bel et gros évènement.

La grande majorité du programme se passera à la maison de résistance à Bure mais les dortoirs et campings seront répartis entre Bure et Mandres-en-Barrois. Il est possible d’envisager d’autres types de couchages sur demande (accessible PMR, chambre chez l’habitant.e, aménagement d’espaces), si tu as des besoins spécifiques, écris nous, on essayera de trouver des solutions.

La cantine sera vegan, on aura besoin de tous les bras volontaires (hésite pas à nous préciser des régimes alimentaires spécifiques). Et il y aura une équipe de traduction, on sait pas encore dans quelles langues mais on espère le plus possible. Écris nous si tu as une demande là dessus ou si tu peux nous aider.

Adresse mail de contact : semaineantinuk (at) riseup.net

Site internet pour avoir plus d’informations : bureburebure.info

Affiches et article en anglais en suivant ce lien.

Article et affiche en allemand par ici.

Affiche en suédois : rainbow et orange

Article en italien.