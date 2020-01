La révolte au Liban et ses racines historiques

Mis a jour : le vendredi 10 janvier 2020 à 11:10

Mot-clefs: Médias

Lieux:



Une émission autour du soulèvement libanais en cours depuis mi-octobre 2019 et de ses racines historiques – avec Joey Ayoub, écrivain, chercheur, ex-rédacteur à Global Voices et Ifex, et participant actif au soulèvement en cours et à celui de 2015.



Liban, des manifestations & révolte

L'émission complète

L’émission (1 heure) comporte :

Une histoire du système confessionnel libanais de l’Empire ottoman à nos jours ;

Une discussion de l’articulation entre rapports de classe et confessionnalisme au Liban ;

Une explication du système de pouvoir confessionnel au Liban, de son hégémonie et de sa résilience ;

Une analyse du soulèvement en cours comme réformiste (altercapitaliste) et révolutionnaire (anti-système confessionnel) ;

Une genèse du soulèvement à partir des gigantesques incendies de mi-octobre ;

Une explication du caractère trans-confessionnel et anti-confessionalisme du soulèvement, et notamment de sa remise en cause du caractère privatisé de l’espace public ;

Une analyse de la crise économique actuelle au Liban, de sa gestion gouvernementale, de ses causes et de son impact potentiel sur l’évolution du soulèvement ;

Une description des bourgeoisies confessionnelles et des forces politiques contre-révolutionnaires et de leurs intérêts politico-économiques menacés par ce soulèvement ;

Une analyse intersectionnelle du confessionalisme libanais comme contestation du capitalisme confessionnel néo-libéral, du patriarcat et du racisme ;

Une discussion des tensions (potentielles et/ou existantes) du mouvement, entre réformisme et révolution, étatisme et autogestion, prolétariat et classes moyennes, libanais et non-libanais, hommes et femmes, mais aussi entre confessions et entre régions ;

Une conclusion optimiste au sujet du soulèvement actuel.

Liens

Articles évoqués ou en lien

Liban : structure de classe, néolibéralisme et Hezbollah

Le Hezbollah, une force contre-révolutionnaire

Classes et confessionnalisme au Liban