Fil info de la journée du 09.01

Mis a jour : le vendredi 10 janvier 2020 à 01:00

Mot-clefs: luttes salariales

Lieux:



Publié par le groupe: AutoMedias44



Sources : Twitter (T), Ouest France (OF), Presse Océan (PO), Radio Cayenne (RC)

10h35: départ de la manif à Saint-Nazaire.(OF)

10h38 : 1 camion de la bac pont de la rotonde (RC)

10h44: Le personnel du C.H.U., les cheminot-e-s et les étudiant-e-s sonts arrivée au miroir d'eau. Les étudiant-e-s sonts devant les cheminot-e-s. (RC)

1Oh48: 7 carsde G.m. enbas de la rue de Strasbourg et sur le cours des 50 otages. Des G.m. sonts à pied prêt du mc Do de feydeau. (RC)

11h00: Une gigantesque banderole "les libéraux au cachot, le peuple au chateau" est accroché entre des arbres prés du miroir d'eau. (RC)

11h26: Sur son twitter , la police nationale 44 se plaint d'une "manifestation non-déclaré ce jour à 11h dans le centre-ville de Nantes à l'appel d'une intersyndicale contre la réforme des retraites". Non mais vous croyez que pour manifester on va gentillement demandé l'autorisation en plus???

11h30: La manif démarre en direction du C.H.U. (RC)

11h46: La tête de cortêge arrive chaussée de la madeleine. Pour l'instant il se passe pas grand chose, 2 R.G.sonts sur le toit de l'hopital.(RC)

11h51: La manif pasee le long de la chaussé de la madeleine jusqu'à Aimé delrue encadré par les G.m. (RC)

12h03: La manif passe rue fourré, certaines personnes se demandent si ça va gazer. (RC)

12h06: La C.D.I. est rue de Rieux, perpendicullaire à la rue Fourré.(RC)

12h17: Aprés 45 min, la star tant attendue #L'HÉLICO arrive.(RC)

12h24: Le cortêge arrive à duchesse anne, les gens sonts super contents de voir la queu de cortêge au C.H.U.(RC)

12h35: Ca pête devant le cours Saint-Pierre.(RC)

12h38: Tirs de grenades lacrymos et énorme charge des G.m. et de la Bac à quelques pas de l'hotel duchesse anne. Au passage ils onts récupéré une banderole. Le cortêge recule , puis repart tout doucement.(RC) et (T)

12h42: La bac estsur le cours Saint-Pierre.(RC)

12h43: Suite à la charge, le cortêge à été coupé en deux.(RC)

12h49:Le cortêge arrive place Foch.(RC)

12h51: Les Flics se fonts insulter et se sonts pris de la peinture;(RC)

12h58:Un casque de G.m., aspirant à plus de liberté, s'est envolée.(RC)

13h00: Ça Gaze à la préf., et l'hélico vole trés trés bas.(RC)

13h05: En plus des gazes, la lance à eau de la préf. est de sortie.(RC)

13h08: La manif avance petit-à-petit sous les gazes. La Bac et la C.D.I. sonts en bas de la rue Paul Bellamy.(RC)

13h13: L'hélico est tellement bas, que dans le cortêge les gens s'entendent plus parler.(RC)

13h20: La Bac est à gauche dans les petites rues longeant le cours des 50 otages. Le cortêge se dirige vers commerce.(RC)

13h22: La Bac est rue de l'hotel de ville, et vise les gens au LBD avec leur laser vert.(RC)

13h25: Un gros bout du cortêge qui s'était fait séparé retrouve le début de la manif.(RC)

13h31:La manif arrive à la croisée des trams, Les syndicats indiquent 18 000 manifestant-e-s à Nantes aujourd'hui.(RC)

13h36: La police nationale 44 tweet " Attention aux fake news, aucun arrété préfectoral n'a arrété les parapluies aujourd'hui.(T)

13h42: Ça Gaze au niveau du carré feydeau.(T)

13h44: 2 arrestations bien vénères en bas de la rue de Strasbourg.(T)

13h51: Les G.m. sonts blockés au rond point prés du passage sous-terrain avec les 2 interpellés.(RC)

13h53:Le panier à salade vient de partir avec les interpellés. Il reste encore environ 400 manifestant-e-s et ça Gaze au miroir d'eau.(RC)

14h08: La Bac et les G.m. onts mis un gros coup de pression à la cagette détèr'.(RC)

14h18: Charge en bas de la rue de Strasbourg.(T) et (PO)

14h25: Grosse débandade.Une pluie drue et un gazage intensif onts réduit le nombre de manifestabt-e-s en un temps record.(T)

14h30: Le twitter de la police nationale 44 annonce la fin de la manif. Ainsi que deux arrestations et aucun bléssé parmi les forces de l'ordre. Selon eux il y avait au plus fort 8 400 manifestant-e-s alors que la vérité tournerait plutôt autour des 15 000.

14h42:Une trentaine de personne encore à la croisée des trams. Il y à eue deux interpellations aujourd'hui, retrouvons nous devant Waldeck pour les soutenir.(RC)