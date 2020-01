Déclaration sur l'assassinat d'un terroriste d'État iranien - "Qasem Soleimani" (en Irak - Iraq)

Mis a jour : le mardi 7 janvier 2020 à 00:25

Mot-clefs: Guerre

Il y a quelques jours, Qasem Soleimani, l'un des plus hauts responsables militaires du gouvernement iranien responsable du Moyen-Orient, a été tué sur ordre direct de Donald Trump à Bagdad.



Qasem Soleimani était un homme génocidaire qui a tué des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dans les conflits en Syrie, en Irak et au Yémen. Il a dirigé des sièges pour Assad et a recruté des réfugiés afghans en Iran, dont beaucoup d'enfants, pour mourir dans la guerre civile syrienne. Cet assassinat d'État a été commis par les États-Unis dans l'intérêt évident de l'élection de Donald Trump et ce qui a été fait n'a pas été et ne sera pas dans l'intérêt du peuple du Moyen-Orient.



Malgré beaucoup d'agitation et de controverse suscitées par le régime islamique au sujet de ses capacités de sécurité et de renseignement, nous voyons qu'en fait ce régime n'est pas capable de maintenir sa force transnationale la plus importante et Qasem Soleimani a été assassiné dès que les États-Unis ont décidé de le retirer.



D'une part, la méchanceté, la cruauté du régime islamique ou islamiste chiite criminel est devenue plus apparente et, d'autre part, elle a en outre montré la nature corrompue du terrorisme d'État américain, qui ne se soucie pas de leur propre vie ni de celle des gens du Moyen-Orient. Sinon ces terroristes d'État iraniens auraient pu être facilement traqués au fil des ans.



Nous réaffirmons que le Moyen-Orient contemporain est façonné par les guerres, les massacres, les déplacements et la famine en raison des fanatiques religieux et des terroristes étatistes d'une part et de l'ingérence des capitalistes et soutiens internationaux (impérialisme oriental et occidental) d'autre part.



Nous espérons que tou-te-s ces terroristes religieux seront tué-e-s dès que possible et que ces gouvernements assassins seront détruits afin que les peuples du Moyen-Orient revivent dans la paix et la prospérité.





Vive l ' anarchie , mort aux gouvernants !

Qasem Soleimani has long tormented the people and we congratulate the survivors of his crimes in the Middle East, particularly Syria, Iraq and Yemen. And while we are glad for the death of this war criminal, we declare our strong opposition to the possibility of a state war (between US state terrorism and Iranian state terrorism).

Hours ago, Qasem Soleimani, one of the top military officials of the Iranian government who was responsible for the Middle East, was killed on the direct order of Donald Trump in Baghdad.

Qasem Soleimani was a genocidal man that has killed thousands of men, women, and children in the conflicts in Syria, Iraq and Yemen. He lead sieges for Assad and recruited Afghan refugees in Iran, many of them children, to die in the Syrian civil war. This state assassination was carried out by the United States in the obvious interest of Donald Trump’s election and what was done has not been and will not be in the interests of the people in the Middle East.

Despite much commotion and controversy made by the Islamic regime over its security and intelligence capabilities, we see that in fact this regime is not capable of maintaining its most important transnational force and Qasem Soleimani was assassinated as soon as the US decided to remove him.

On the one hand, the viciousness of the criminal Islamic regime became more apparent and on the other hand, it further showed the corrupt nature of US state terrorism, which does not care about the lives of their own nor those of the people in the Middle East—otherwise these Iranian state terrorists could have been easily hunted down over the years.

We reiterate that the contemporary Middle East is shaped by wars, massacres, displacement, and famine because of religious fanatics and terrorists on the one hand and the interference of international capitalists and backers (Eastern and Western Imperialism) on the other.

We hope all of these religious terrorists are killed as soon as possible and these murderous state governments will be destroyed so that the people of the Middle East live again in peace and prosperity.