La Gordolasque (Alpes-Maritimes) : Contre le relais téléphonique au Belvédère – Décembre 2019

Mis a jour : le vendredi 3 janvier 2020 à 00:01

Mot-clefs: contrôle social actions directes

Lieux: (alpes-maritimes) gordolasque la



Dans les cartons depuis des lustres, le projet d’installation d’une antenne-relais au sommet du Belvédère à La Gordolasque s’est concrétisé récemment, après avoir reçu les financements du conseil départemental et obtenu un emplacement. Depuis deux mois, les machines d’une entreprise (dont on ignore le nom) sont à pied d’oeuvre pour ériger ce pylône téléphonique qui connectera cette vallée du Mercantour. Il est prévu que l’ensemble des opérateurs de téléphonie (Orange, Bouygues, SFR et Free) se raccordent sur cette antenne. Bien sûr, le principal prétexte avancé par les autorités est le fameux refrain de la sécurité et des secours, dans ce lieu touristique où défilent chaque année des milliers de randonneur.euse.s. En réalité, il s’agit surtout de couvrir un coin touristique qui jusque-là était « ‘l’une des dernières zones blanches du département », de permettre aux touristes de se prendre en selfie du haut de la montagne (qui comme chacun le sait n’est pas du tout source d’accident), de rendre la vallée plus attractive pour les commerces et de renforcer le contrôle social et la surveillance des flics.