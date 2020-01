Petit CR vénère du rassemblement devant la raffinerie de Donges

Mis a jour : le jeudi 2 janvier 2020 à 22:52

Lieux: donges





tentative de petit blocage tranquille par les gilets jaunes



Tous ensemble ou entre soi ?

Rendez-vous annoncé comme blocage à Donges devant la raffinerie jeudi 2 janvier 2020, j'ai loupé les prises de paroles, quand je suis arrivée, les gilets jaunes s'étaient regroupés pour se dire : quand même, on va pas rien faire, des gens sont venus de loin, y a pas de blocage de la raffinerie, on va quand même bloquer le rond point. Le rond point était à 50 m de la tente de la cgt, quasiment aucun syndicaliste ne nous a suivi. En 10 minutes, une route du rond point est bloquée (on laissait passer les voitures mais pas les camions). Du coup, les fdo arrivent, nous demandent de libérer la voie ou sinon ils nous verbalisent. On ne part pas, plus de fdo arrivent mais aucune verbalisation. On est dégagé par la force. Les syndicalistes, appelés à la rescousse, s'avancent à 10 m, et restent en spectateurs. C'est chiant de le dire car on voudrait être tous ensemble, mais à un moment faut dire la vérité, dans l'espoir de sortir de cette impasse. C'est des blocages de l'économie qu'il faut faire, la grève générale restera une incantation car le monde a changé et la précarité touche trop de gens qui ne feront pas grève, les caisses de grève des professions bloquantes ne remboursent qu'une partie infime des salaires perdus, Macron ne cédera pas. il faut leur faire vraiment peur, être incontrôlables, inventifs, créatifs, gilets jaunes

article de France Bleue : Pas de blocage du site

L'accès au site n'est pas bloqué même si aucune goutte de carburant ne sort en raison de la grève. Les camions circulent dans le secteur et peuvent s'approvisionner au dépôt pétrolier voisin (qui appartient à Bolloré et non à Total). Des CRS sont sur place.

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/reforme-des-retraites-rassemblement-devant-la-raffinerie-total-de-donges-1577962926

interview du délégué cgt de la raffinerie total de Donges, ne pas louper ça

https://www.youtube.com/watch?v=d5pcwq99VRo