[Région Parisienne] Feux d’artifices et parloirs sauvages solidaires

Le 31 décembre 2019 au soir, autour des prisons de Villepinte, de Fresnes, de Nanterre et de Versailles, ainsi que du centre de rétention du Mesnil-Amelot, les prisonnier-es ont pu voir et entendre, pétards et feux d'artifices et échanger des cris de liberté.

Contre toutes les prisons, liberté pour tou-tes !