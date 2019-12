Nouvelle publication... L’Envol

Mis a jour : le samedi 28 décembre 2019 à 17:23

Mot-clefs:

Lieux:











C’est un journal qui est diffusé ces temps , et qui s’attaque à la "question des violences conjugales" avec un angle anarchiste et féministe. Contre l’État et contre le patriarcat (entre autres). Ouais ouais..



le pdf est choppable directement sur le blog https://envol.noblogs.org



Hop-là !