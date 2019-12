Mario Sandoval et Blanquer

Mis a jour : le jeudi 19 décembre 2019 à 13:02

Ou comment un tortionnaire et assassin de la dictature argentine, aujourd'hui accusé de crimes de guerre et extradé vers l'Argentine, a été très facilement nationnalisé français et s'est retrouvé en poste à l'IHEAL (Institut des Hautes Etude d'Amérique Latine), enseignant à la Sorbone, embauché par Jean Philippe Blanquer, notre très sérieux et si sympathique ministre de l'Education...

Le 10 mais 1958, est créée en Argentine le "Centre français d'instruction à la pacification et à la contre-guérilla", autrement dit une école de la torture et de la répression en général, inspirée par l'expérience obtenue par l'amée française à la bataille d'Alger et plus largement dans les colonies.

La fRance à toujours été et est toujours très forte pour soutenir les dictatures un peu partout dans le monde, par la vente d'armes tout autant que par la vente ou le partage de ses savoirs faire en terme de répression policière ou militaire...

Sans doute que l'idéologie profonde de nos dirigeants politiques, tout autant que les intérêts économiques de notre si sympathique et accueillant pays, sont indissociables à ces façons de maintenir des populations entières sous la domination de la terreur et la violence sous toutes ses formes! Lors des actuels mouvements sociaux, nous pouvons être témoins (voir victimes directes) de la répression d'un état policier qui ose encore s'appeler "démocratie" (à voir la définition que Dupuis-Deri fait de cette démocrtie : https://www.youtube.com/watch?v=1wF5FMUtHDM ). Les méthodes que nos dirigeants emploient contre nous sont des méthodes éprouvées et toujours en phases de perfectionnements et d'expérimentations. Si la violence qui se déverse contre nous est sans communes mesures avec celle qui s'est déversée sur l'Argentine lors de la dictature, les méthodes employées actuellement par le pouvoir ont bien la même origine. Ici et en ce moment, ce sont celles bien rodées, mais toujours en évolution, d'une guerre de "basse intensité" qui est menée par l'état policier contre nous. Rien ne prouve qu'elles ne finiront pas dans un avenir plus ou moins proche par se libérer du carcan de cette fameuse "basse intensité" afin de s'épanouirent comme certains en rêvent dans les rangs de l'extrême droite, de nos gouvernants et de leur police!

Il n'est souvent pas très bien vu de transférer sur Indy des articles parus ailleurs. Pourtant il semble bien qu'il soit important de s'informer, quand bien même certaines sources se trouvent sur des posts de blogs de Médiapart!

Voici donc un lien vers un article paru récemment, qui contient des informations et interrogations pertinentes, ainsi que des liens vers d'autres article très intéressant eux aussi, dont la "lettre ouverte" à Macron du collectif "Histoire Désobéissance" et des "Familles de tortionnaires pour la Mémoire la Vérité et la Justice". Lettre ouverte qui ganerait à être diffusée au plus large.

https://blogs.mediapart.fr/pierre-grenet/blog/181219/en-meme-temps-tortionnaire-et-prof-la-sorbonne