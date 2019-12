La famille d'un volontaire antifasciste du YPG arrêtée au Royaume-Uni.

Mis a jour : le mercredi 18 décembre 2019 à 14:20

L'État britannique veut punir ses citoyen-ne-s et leur famille pour avoir combattu aux côtés des résistant.e.s internationaux face à l'islamisme (Erdogan ou / et Daesh ).



YPG 2019

La famille d’un volontaire britannique du YPG (à droite sur la photo), a été arrêtée et mise en garde à vue il y a quelques jours pour « soutien à un groupe terroriste ».

Le père, la mère et le frère de notre camarade ont été harcelés de questions pendant 12 heures.

https://anfenglishmobile.com/news/family-members-of-british-ypg-volunteer-arrested-in-the-uk-40132

En 2011 et 2012, la guerre civile syrienne battait son plein et le régime Assad a retiré ses forces du nord de la Syrie pour combattre ailleurs, abandonnant les différents peuples du nord de la Syrie à la barbarie des djihadistes.



EN 2014 et 2015, le monde entier a vu la ville de Kobani assiégée et a résisté aux tentatives des djihadistes de Daesh (ISIS) de perpétrer un génocide contre les différents groupes ethniques du nord de la Syrie. Grâce à la résistance armée des peuples du nord de la Syrie, cette tentative de profanation de l'humanité a échoué.

Depuis lors, les Forces démocratiques syriennes et les YPG opèrent dans le cadre de la Coalition internationale (dirigée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne).

Les troupes de la coalition des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne et d'autres États membres de la Coalition internationale ont combattu aux côtés des FDS et des YPG pour débarrasser non seulement le Rojava, mais le monde entier des maux de Daesh.

Au moment même où nous écrivons ceci, les soldats de la coalition participent activement aux opérations de contre-insurrection et de contre-terrorisme contre les cellules de Daech. Depuis l'invasion turque du nord de la Syrie, nous avons constaté une augmentation du nombre et de la fréquence des attaques lancées par Daesh et les forces jihadistes turques par procuration. Nous avons été témoins de déplacements forcés de personnes, de la destruction d'infrastructures et de biens civils, de civils battus et assassinés et de politiciens civils exécutés sommairement.

Récemment, la Turquie a commencé à solidifier l'annexion des territoires des peuples du nord de la Syrie en commençant la construction d'un mur. Nous constatons que des crimes de guerre sont commis à grande échelle, rivalisant avec ceux commis par l'autre armée par procuration de la Turquie, Daesh.

Le cessez-le-feu convenu n'est un cessez-le-feu de nom que dans la mesure où la Turquie et ses mandataires continuent de lancer des attaques par voie terrestre et aérienne.



Les crimes commis ici par la Turquie, y compris l'utilisation d'armes chimiques et le changement démographique de la région, équivalent à un nettoyage ethnique, qui, selon la définition de l'ONU, est un génocide.



Pendant des années, des volontaires internationalistes du monde entier ont été invités dans le nord de la Syrie / Rojava pour aider à défendre les habitants de la région. D'abord de Daesh et maintenant le génocide perpétré par la Turquie avec ses restes de Daesh et d'autres allié.e.s djihadistes.

Le 10 décembre, le père d’un volontaire britannique internationaliste des YPG a été arrêté en Grande-Bretagne en vertu du «Terrorism Act 2001», soupçonné de «soutenir un groupe terroriste» et de «fournir un soutien financier au terrorisme». Sa mère et son frère ont également été interrogés pendant plus de 12 heures (après avoir été menacés d'arrestation) et tous leurs appareils électroniques et autres biens personnels ont été saisis. Le père a depuis été libéré sous caution et devra se présenter devant le tribunal pour répondre des accusations. Le ciblage des familles de ceux qui font la chose morale, afin d'apaiser les exécuteurs d'un génocide est lâche et hypocrite et montre à quel point les gouvernements occidentaux abordent à tort toute la question du Rojava.



Les soldats britanniques sont ici au Rojava dans le cadre de la coalition internationale combattant aux côtés des groupes que l'État britannique pourtant veut punir ses citoyen.ne.s pour avoir combattu aux côtés. YPG ne figure pas sur la liste britannique des organisations proscrites.

Les YPG ont été la force qui a sauvé des dizaines de milliers de Yazidis innocents à Sinjar lorsque divers gouvernements n'ont pas agi.

Les YPG étaient la force qui a détruit les routes de contrebande de Daech vers l'Europe via la Turquie, qui ont été utilisées pour commettre diverses attaques terroristes à travers l'Europe.

YPG était la force qui a contribué à créer la stabilité et l'égalité entre les peuples du nord de la Syrie.

Insinuer que le YPG est une organisation terroriste, annule les sacrifices des citoyen.ne.s britanniques tombé.e.s dans la guerre contre Daesh au nom de toute l'humanité.

La semaine dernière, Erdogan a assisté à un sommet de l'OTAN à Londres, au Royaume-Uni. Il est tout à fait clair que cet acte d'hypocrisie de l'État britannique est destiné à apaiser le régime d'Erdogan. Cela rappelle l’apaisement du parti nazi dans les années 30 par le gouvernement britannique.

Il existe de nombreux autres actes de guerre psychologique et d'oppression visant des volontaires internationalistes dans toute l'Europe. La liberté de circulation des volontaires est limitée par la confiscation de leur passeport, est constamment harcelée par les services de sécurité de leurs pays respectifs et est également emprisonnée, les privant de liberté et de liberté. Nous l'avons vu non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi en Allemagne, en France, au Danemark, en Italie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en Grèce et dans de nombreux autres pays.

Nous sommes YPG Internationaux et internationalistes. Nous venons de nombreux pays à travers le monde. Nous condamnons avec la plus grande fermeté la manière dont les gouvernements du monde entier ont fermé les yeux sur les crimes commis ici. L'ignorance est complicité. L'inaction est ce qui permet de commettre des actes odieux comme celui-ci. Le génocide est quelque chose qui doit être combattu à chaque occasion, peu importe qui il est perpétré par ou contre. La façon dont nous sommes traités par les gouvernements de nos pays d'origine, lorsque ces gouvernements se battent activement à nos côtés au Rojava, est dégoûtante. Nous appelons ces gouvernements à mettre fin à leur ignorance et à leur mimétisme des politiques intérieures des dindes. Lorsque l'État turc ne parvient pas à appréhender les gens, ils ciblent eux aussi les familles de ceux qui luttent pour la démocratisation de la Turquie.



Nous nous battons pour les valeurs autoproclamées de l'Europe et de l'Amérique et de partout, la liberté, l'égalité et la démocratie. Attaquer nos familles est une contradiction de ces valeurs et montre que ces valeurs ne sont que des mots vides sans conviction. Cela soulève la question que si vous pouvez prétendre vous battre pour ces valeurs au Moyen-Orient et que vous êtes disposé à traiter vos propres citoyen.ne.s de cette manière, quels sont vos objectifs réels dans ce conflit et au Moyen-Orient dans son ensemble?



Nous voulons que nos gouvernements sachent que s'ils ne sont pas disposés à faire la chose morale, nous, le peuple, le serons. Vous pouvez nous emprisonner, confisquer nos passeports, nous harceler ainsi que nos familles. Mais peu importe ce que vous faites ou dites. Nous ferons toujours la chose morale et juste.



Lutter contre un génocide n'est pas un acte de terrorisme, c'est un acte d'humanité et est nécessaire.



Nous adressons nos salutations et nos salutations aux anciens volontaires et à leurs familles, les familles des internationalistes tombés dans la lutte pour la liberté et la libération. Nous vous souhaitons force et courage en ces temps sombres. Sachez simplement que nous sommes avec vous. Sachez toujours que les méthodes cruelles utilisées pour attaquer les familles sont les méthodes des lâches.



À Boris et Sajid,



La lutte continue !

An Serkfetin An Serkeftin.

Les combattant-e-s des YPG Internationalistes