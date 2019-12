Procès d'un anarchiste à Poitiers

Mis a jour : le mardi 17 décembre 2019 à 19:33

Mot-clefs: Répression

Lieux: Poitiers



Suite à l'interpellation du matin du jeudi 12 décembre aux abords du lycée victor hugo, un anarchiste passe en procès accusé de rébellion, dissimulation du visage pendant un attroupement et refus de fichage (empreintes et photos).

Le compagnon est convoqué jeudi 9 janvier à 14h, au tribunal correctionnel de poitiers (4 boulevard de lattre de tassigny, ancien lycée privé des feuillants). En vue de ce procès, que chacunE exprime sa solidarité de la manière qui lui semblera la plus adaptée, sans récupération politique, hors de toute démarche de faire croître sa puissance ou son organisation. La répression vise à démoraliser, briser les élans de révolte. En face, la solidarité est une arme pour refuser l'isolement et ne pas laisser la justice condamner en paix. La solidarité c'est aussi l'attaque. Solidarité avec les anarchistes et anti-autoritaires sous enquête, en procès, enferméEs et en cavale. Vive les rébellions ! Vive les visages dissimulés ! Vive les refus de fichage ! Vive l'anarchie !