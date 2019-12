Gilets Jaunes Réponse Directe

Mis a jour : le mardi 17 décembre 2019 à 19:47

Mot-clefs: Répression Resistances gilets_jaunes

Lieux:







Parce que j’en ai marre de me faire traquer, humilier, baffouer, gazer, taper et pour certain-es enfermé-es, juste parce que je viens à un rassemblement pour m’exprimer sur une situation catastrophique pour 95% du peuple français et un foutage de gueules total.

R.D. c’est n’importe qui, n’importe où en France, c’est anonyme, mais ça aime bien montrer ses actes. Cette nuit, dans plusieurs endroits d’occitanie, plusieurs radars nouvelles génération ont brulés.

Vive la mobilisation, vive la grève, vive les samedis après-midi, vive les ronds-points, vive les gilets jaunes, gilets noirs et gilets jaunes R.D.

On est là, même si Macron ne veut pas nous on est là !

